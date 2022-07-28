МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в четверг утром, пока трейдеры оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать

По состоянию на 8.42 мск курс евро к доллару растёт до 1,0210 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0202 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 135,47 иены со 136,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 106,26 пункта.

ФРС США по итогам июльского заседания второй раз подряд повысила учётную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых.

Решение регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков и вызвало, с одной стороны, волну оптимизма на финансовых рынках – по итогам среды фондовые рынки США закрылись значительным ростом, индексы в Азии также преимущественно торгуются сейчас в плюсе. Названо условие, при котором доллар прыгнет выше 70 рублей

В то же время по факту свершившихся ожиданий нового этапа ужесточения монетарной политики в США, на основе которых доллар в целом укреплялся, валютные инвесторы стремятся зафиксировать прибыль и тем самым скорректировать движения в основных валютных парах.

В четверг же валютные инвесторы ждут данных о ВВП США. Ожидается, что по итогам прошлого квартала американская экономика выросла на 0,5%.