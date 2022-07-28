МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Британский фунт продвинулся в сторону трехмесячного максимума против евро и одномесячного максимума против доллара США, так как более позитивные настроения на рынках побуждают инвесторов возвращаться к валютам, которые считаются более рискованными в периоды неопределенности. Эксперт назвал валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать

По словам аналитиков, вопрос о новом премьер-министре Великобритании решится только в сентябре, а инвесторы ждут заседания Банка Англии, которое намечено на следующий четверг, так что в последнее время у фунта почти нет внутренних ориентиров.

Фунт получает поддержку со стороны снижения доллара США, а евро испытывает давление со стороны грядущего дефицита природного газа и ослабления экономики.

По состоянию на 07.40 по Гринвичу пара евро/фунт торговалась с понижением на 0,1%, по 0,8379, тогда как в среду она опустилась до 0,8375, самого низкого уровня со 2 мая. Курс рубля перешел к снижению после старта торгов

Пара фунт/доллар торгуется почти без изменений, по 1,2161, находясь около одномесячного максимума, также достигнутого в среду.

"За исключением некоторых заголовков новостей, касающихся обещаний Лиз Трасс и Риши Сунака в рамках предвыборной кампании, у рынков просто почти нет ориентиров внутри страны", — говорят аналитики ING.

"Мы ожидаем, что драйвером пары фунт/доллар по-прежнему будет американская валюта, а для пары евро/фунт — евро. Мы считаем, что пара фунт/доллар по-прежнему рискует опуститься до или ниже отметки 1,2000 в ближайшие недели, а пара евро/фунт может остаться около 0,84, но она сталкивается с понижательными рисками ввиду неопределенности вокруг поставок российского газа", — добавляют они.