МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Финансовая группа БКС вводит в августе комиссию за хранение токсичных валют на банковских и брокерских счетах, следует из сообщения группы. Эксперт назвал валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать

"С первого августа ФГ БКС вынуждена ввести комиссии за обслуживание банковских текущих и накопительных счетов физических лиц в долларах и евро. С 8 августа вводится комиссия за хранение долларов, евро и фунтов на брокерских счетах. Изменение тарифов направлено на сокращение доли средств в валютах недружественных стран в портфелях клиентов", — говорится в сообщении.

Как пояснили в группе, в последнее время участились случаи необоснованных блокировок и нарушения сроков проведения операций с долларами, евро и фунтами со стороны зарубежных банков-корреспондентов. Там не исключают новых ограничительных мер, которые могут привести к блокировке средств в иностранной валюте. Все это является риском для клиентов, поясняют в БКС. Кроме того, банки-корреспонденты ввели комиссии за хранение валюты на своих счетах, и это не может не отразиться на тарифах БКС, говорится в сообщении.

С 1 августа комиссия по счетам в "БКС Банке" за хранение валют недружественных стран (доллар, евро) составит 0,3-0,7% в месяц в зависимости от размера среднемесячных активов клиента в ФГ БКС и будет начисляться на сумму среднемесячных остатков по каждой валюте в отдельности. На вклады в этих валютах комиссия не распространяется.

Размер комиссии за хранение валюты в долларах, евро и фунтах на брокерских счетах розничных клиентов такой же: 0,3-0,7% в месяц в зависимости от размера активов клиента на брокерских счетах. Здесь так же, как и с банковскими счетами, предусмотрены лимиты, в рамках которых клиенты смогут хранить эти валюты бесплатно, поясняет БКС.