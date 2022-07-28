Рубль снизился до 60,64 за доллар и 61,48 за евро в ожидании параметров нового бюджетного правила
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг снижается к доллару и евро на фоне ожидания участниками рынка публикации параметров нового бюджетного правила, считают аналитики.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.52 мск рос на 76 копеек, до 60,64 рубля, евро — на 85 копеек, до 61,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 11 копеек до 9,11 рубля, а объем торгов им составлял 50,9 миллиарда рублей против 56 миллиардов по евро и 101,1 миллиарда по доллару.
Доллар рос к рублю на 1,3%, евро – на 1,4%, а юань – на 1,3%. Рублевая цена нефти составляла около 6,3 тысячи за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс российской валюты в четверг опять снижается под давлением ожидания выхода новых параметров относительно валютных интервенций. "Вероятно, у нас возобновилась игра на повышение курса иностранных валют в ожидании появления параметров нового бюджетного правила. В его рамках вновь будут осуществляться покупки валюты на рынке за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом мировые биржевые площадки позитивно восприняли вчерашние итоги заседания ФРС США, считают аналитики. Ставки были ожидаемо повышены на 0,75 процентного пункта. В то же время глава американского регулятора Джером Пауэлл намекнул, что процесс ужесточения монетарной политики может замедлиться, если позволят экономические показатели, поясняет Бабин.
Стоимость нефти прибавляет днем 2% — до 103,7 доллара за баррель сорта Brent. Минэнерго США зафиксировало, что запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,52 миллиона баррелей. Ожидалось уменьшение лишь на 1 миллион. А запасы бензина упали на 3,3 миллиона баррелей.
Между тем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) после ощутимого падения накануне вечером и в четверг утром (до 106 пунктов) днем повышается на 0,5%, до 106,9 пункта.
Евро на форексе снижался днем на 0,7% до 1,0131 доллара.
ПРОГНОЗЫ
Курс доллара по большому счету стабилизируется около уровня 60 рублей, оценивает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".
"При поддержке российской национальной валюты со стороны экспортёров курс останется в диапазоне 59-61 рубль за доллар в краткосрочной перспективе", — оценивает он.
Замедление мировой экономики, плюс пока высокие глобальные ставки, плюс крепкий доллар – грозят постепенным снижением экспорта/производительности/эффективности и условиями для ослабления рубля, но без бюджетного правила оно не будет происходить быстро, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".
"Краткосрочно по-прежнему видим потенциал для ослабления рубля, ожидания на конец года по курсу: 65-70 рублей за доллар", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20220728/837635601.html