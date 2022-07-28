МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг снижается к доллару и евро на фоне ожидания участниками рынка публикации параметров нового бюджетного правила, считают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.52 мск рос на 76 копеек, до 60,64 рубля, евро — на 85 копеек, до 61,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 11 копеек до 9,11 рубля, а объем торгов им составлял 50,9 миллиарда рублей против 56 миллиардов по евро и 101,1 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 1,3%, евро – на 1,4%, а юань – на 1,3%. Рублевая цена нефти составляла около 6,3 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в четверг опять снижается под давлением ожидания выхода новых параметров относительно валютных интервенций. "Вероятно, у нас возобновилась игра на повышение курса иностранных валют в ожидании появления параметров нового бюджетного правила. В его рамках вновь будут осуществляться покупки валюты на рынке за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Банк "Открытие" рассказал, каким будет курс рубля к концу года

При этом мировые биржевые площадки позитивно восприняли вчерашние итоги заседания ФРС США, считают аналитики. Ставки были ожидаемо повышены на 0,75 процентного пункта. В то же время глава американского регулятора Джером Пауэлл намекнул, что процесс ужесточения монетарной политики может замедлиться, если позволят экономические показатели, поясняет Бабин.

Стоимость нефти прибавляет днем 2% — до 103,7 доллара за баррель сорта Brent. Минэнерго США зафиксировало, что запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,52 миллиона баррелей. Ожидалось уменьшение лишь на 1 миллион. А запасы бензина упали на 3,3 миллиона баррелей.

Между тем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) после ощутимого падения накануне вечером и в четверг утром (до 106 пунктов) днем повышается на 0,5%, до 106,9 пункта.

Евро на форексе снижался днем на 0,7% до 1,0131 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара по большому счету стабилизируется около уровня 60 рублей, оценивает Дмитрий Постоленко из УК "Первая". Названо условие, при котором доллар прыгнет выше 70 рублей

"При поддержке российской национальной валюты со стороны экспортёров курс останется в диапазоне 59-61 рубль за доллар в краткосрочной перспективе", — оценивает он.

Замедление мировой экономики, плюс пока высокие глобальные ставки, плюс крепкий доллар – грозят постепенным снижением экспорта/производительности/эффективности и условиями для ослабления рубля, но без бюджетного правила оно не будет происходить быстро, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Краткосрочно по-прежнему видим потенциал для ослабления рубля, ожидания на конец года по курсу: 65-70 рублей за доллар", — добавляет он.