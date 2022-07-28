МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россия и Эфиопия продвигаются в вопросе перевода расчетов в национальных валютах, заявил посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

"Мы нащупываем пути решений, в том числе и с использованием национальных валют во взаимных расчетах, ищем и другие варианты проведения платежей и расчетов. Да, конечно, не всегда и не сразу все получается. Но продвижение есть. И я уверен, что мы все это преодолеем", — сказал посол в эфире канала "Россия 24".