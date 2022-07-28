МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам, включая евро, замедлила рост, а падение к иене усилилось на данных о снижении ВВП США второй квартал подряд, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене

По состоянию на 18.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,0149 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0202 доллара; курс доллара к иене падал до 134,62 иены со 136,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 106,56 пункта. До выхода статистики индекс находился на уровне около 106,9 пункта, курс доллара к иене составлял примерно 135,5 иены.

Минторг США ранее сообщил, что ВВП США, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) вместо ожидаемого роста на 0,5%. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что усилило на рынках опасения по поводу возможной рецессии.

Статистика по рынку труда также оказалась хуже ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 22 июля снизилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 256 тысяч, что при этом оказалось выше прогноза в 253 тысячи.