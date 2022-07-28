МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга ослаб к доллару и евро: курс доллара увеличился до 60,82 рубля, евро – до 61,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс рубля снижается в ожидании параметров нового бюджетного правила

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 94 копейки, до 60,82 рубля, евро — на 1,03 рубля, до 61,76 рубля.