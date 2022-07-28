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2022
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Рубль ослаб к доллару и евро по итогам торгов четверга
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Рубль по итогам торгов четверга ослаб к доллару и евро: курс доллара увеличился до 60,82 рубля, евро – до 61,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 28.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга ослаб к доллару и евро: курс доллара увеличился до 60,82 рубля, евро – до 61,76 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 94 копейки, до 60,82 рубля, евро — на 1,03 рубля, до 61,76 рубля.