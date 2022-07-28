МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль ощутимо ослаб к доллару и евро по итогам торгов четверга, следует из динамики торгов на Московской бирже. Рубль ослаб к доллару и евро по итогам торгов четверга

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 94 копейки, до 60,82 рубля, евро — на 1,03 рубля, до 61,76 рубля, юаня — на 14 копеек, до 9,14 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ СЛАБЕТЬ

Рубль в четверг был волатилен и с начала торгов перешел к активному снижению по отношению к доллару и евро, обновляя вчерашние минимумы на уровне 61,25 рубля по доллару и 62,25 рубля по евро. Таким образом, рубль практически полностью растерял вчерашннее преимущество от укрепления.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что в четверг амплитуда курсовых колебаний в течение сессии составила около 2 рублей, а во второй половине дня рублевая слабость усилилась несмотря на то, что общерыночный фон оставался в целом спокойным. Доллар сдержанно отреагировал на повышение ставки ФРС, а цены на нефть не отступили от 100 долларов за баррель, замечает эксперт.

"Вероятно, сказывается прохождение основной поддержки со стороны налогового периода, также могут сказываться сформировавшиеся рыночные ожидания, связанные с запуском обновленного бюджетного правила", — считает эксперт.

Евро на форексе снижался вечером на 0,36% до 1,0164 доллара.

ПРОГНОЗЫ

"По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может формироваться в пределах 58-61 рублей", — прогнозирует Бахтин.

Аналитики из Freedom Finance Global ставят ориентир для доллара и евро на торги этой пятницы: 58–61 рублей и 59-62 рубля соответственно.