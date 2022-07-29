МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу усиливает падение: евро уже поднялся выше 63 рублей — впервые с 8 июля, доллар приближается к 62 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс евро растет к доллару на данных о новом рекорде инфляции в еврозоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.24 мск рос на 1 рубль, до 61,82 рубля, евро — на 1,43 рубля, до 63,19 рубля, следует из данных Московской биржи.