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2022
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Евро поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля
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Рубль днем в пятницу усиливает падение: евро уже поднялся выше 63 рублей — впервые с 8 июля, доллар приближается к 62 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 29.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу усиливает падение: евро уже поднялся выше 63 рублей — впервые с 8 июля, доллар приближается к 62 рублям, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.24 мск рос на 1 рубль, до 61,82 рубля, евро — на 1,43 рубля, до 63,19 рубля, следует из данных Московской биржи.