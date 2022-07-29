МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу снижается к доллару и евро по мере прохождения пика налогового периода июля, считают аналитики. Евро поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля

Перед выходными некоторые игроки наращивают валютные позиции, что провоцирует широкие курсовые колебания российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.28 мск рос на 1 рубль, до 61,82 рубля, евро — на 1,12 рубля, до 62,88 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в пятницу доллар и евро максимально подскакивали до 62,27 рубля и 63,72 рубля, соответственно.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 18 копеек до 9,32 рубля, а объем торгов им составлял 53,2 миллиарда рублей против 56,1 миллиарда по евро и 98,3 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 1,5%, евро – на 1,6%, а юань – на 2%. Рублевая цена нефти составляла около 6,5 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в пятницу демонстрировал широкие колебания, оставаясь под давлением. Причины для активной продажи валюты сошли на нет, что добавляет неустойчивости рублю.

Период налоговых и дивидендных выплат закончен, поэтому потенциала для укрепления рубля сейчас не наблюдается, комментирует Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"При этом высокий спрос на валюту, вероятно, уже удовлетворен, поскольку не исключено, что покупать валюту планировалось именно на пике налогового периода, когда ее предложение значительно", — добавляет он.

В результате, доллар и евро днем максимально подскакивали в моменте на 1,5 рубля и 2 рубля, соответственно. Однако эта волна быстро сошла на нет, и рост сократился более чем в два раза.

При этом мировые биржевые площадки сигнализируют о наличии спроса на риск. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) днем снижается на 0,2%, до 106,2 пункта, продолжая корректироваться с 20-летних максимумов выше 109 пунктов, обновленных в середине июля. Слабая динамика американского ВВП поддерживает давление на курс доллара.

Стоимость нефти растет днем на 2,1% — до 103,9 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы продолжают опасаться нехватки углеводородного топлива на рынке в условии антироссийских санкций.

ПРОГНОЗЫ

Скорее всего, курс в ближайшие дни вернется в диапазон 60-61 рубль за доллар, оценивает Попов.

Впрочем, есть и менее оптимистичные ожидания. Налоговый период завершился и теперь отечественная валюта отдана на волю возможных интервенций Минфина, или интереса внутренних инвесторов к юаню с последующим размещением данной валюты на соответствующих счетах, или в долговых бумагах, номинированных в юанях, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции", рассуждая о факторах курсообразования рубля.

Кроме общего тренда на девалютизацию бизнеса и граждан дополнительных факторов поддержки рубля сейчас нет, рассуждает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

"В ближайшие недели вполне может возобновиться движение курса в сторону недавних максимумов около 65 рублей за доллар. Сопоставимый подъем к рублю может быть и в юане, евро, гонконгском долларе", — добавляет он.