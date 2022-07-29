МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль ослабел и в пятницу, и по итогам месяца: доллар вырос до 61,62 рубля, евро — до 62,47 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Forbes: Центробанк обсуждает новые способы определения курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 80 копеек — до 61,62 рубля, евро - на 70 копеек, до 62,47 рубля.

По итогам месяца доллар вырос на 10,17 рубля, евро — на 8,78 рубля.