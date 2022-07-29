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2022
https://1prime.ru/Forex/20220729/837648514.html
Рубль ослабел к доллару и евро по итогам торгов пятницы
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Рубль ослабел и в пятницу, и по итогам месяца: доллар вырос до 61,62 рубля, евро — до 62,47 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 29.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль ослабел и в пятницу, и по итогам месяца: доллар вырос до 61,62 рубля, евро — до 62,47 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 80 копеек — до 61,62 рубля, евро - на 70 копеек, до 62,47 рубля.
По итогам месяца доллар вырос на 10,17 рубля, евро — на 8,78 рубля.