МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Возможная остановка торгов на Мосбирже валютами недружественных стран не станет трагедией — во всем мире валютный рынок в основном внебиржевой, и такой сценарий вполне реализуем и в России, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Банк России прокомментировал подготовку к отмене торгов долларом и евро

Ранее в пятницу Forbes со ссылкой на источники написал, что Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа. При таких санкциях валютные торги будут парализованы. По данным издания, как альтернативу ЦБ рассматривает вариант российского аналога Bloomberg — внебиржевой платформы, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

Действительно, риск санкций на НКЦ есть, хотя он пока и невысок, рассуждает эксперт. "Расчеты через НКЦ сейчас охраняются механизмом платежей рублями за газ недружественными странами. Однако есть и второй момент, который позволяет говорить об отсутствии трагедии в случае наложения санкций на НКЦ и остановки биржевой торговли недружественными валютами. Дело в том, что во всем мире валютный рынок преимущественно внебиржевой — это классика", — поясняет Суверов.

В России тоже есть внебиржевой валютный рынок, нужно его совершенствовать – опыт есть, рассуждает он. "Надо приводить в более рабочий вид имеющиеся механизмы внебиржевой торговли, надо переходить к классике, переводя основные объемы на внебиржу", — говорит эксперт.

При этом официальный валютный курс будет устанавливаться по определенным фиксингам на основе сделок или по индикативным курсам от банков, представляющих пул основных игроков, и это технически не сложный метод – так делается во всем мире, отмечает он.

Что касается розничных инвесторов, то они смогут покупать недружественную валюту у брокеров, имеющих доступ к пулам ликвидности внебиржевого рынка, как это происходит на Западе, либо у банков, как это было в России 10 лет назад, полагает Суверов.

Биржевой валютный рынок — это больше российская история: регулятор всегда хотел выводить все на биржу – там больше контроля, это очень надежный механизм, он ускоряет транзакции и снижает издержки всего процесса, продолжил эксперт. "Однако, как показывает опыт, концентрация риска на одном участнике (даже если это центральный контрагент) заставляет задумываться о более распределенной системе, которая пусть менее прозрачна и эффективна, но более устойчива", — резюмировал он.