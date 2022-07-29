МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы ослаб к доллару и евро на фоне влияния сниженной ключевой ставки, восстановления импорта и ожидания нового "бюджетного правила", за месяц российская валюта снизилась на 10,17 рубля по доллару и 8,78 рубля по евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. Рубль ослабел к доллару и евро по итогам торгов пятницы

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 80 копеек, до 61,62 рубля, евро — на 70 копеек, до 62,47 рубля, юаня — на 19 копеек, до 9,33 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ СЛАБЕТЬ

Рубль в последний рабочий день месяца продолжил тенденцию четверга и закрыл торги в негативной зоне, обновляя минимумы с 7 июля. Отечественная валюта опускалась до отметки 62,27 рубля за доллар и до 63,71 рубля за евро, также впервые с 7 июля. Доллар и евро росли на протяжении всей недели, исключением стала среда, когда рубль предпринял попытку к росту, но уже на следующей сессии растерял преимущество и продолжил нисходящее движение.

"Постепенно комплекс факторов рублевого ослабления – снижение ключевой ставки, восстановление импорта, ожидания введения нового "бюджетного правила", смягчение валютного контроля – сдвигают курс. Краткосрочно баланс факторов для рубля остается неизменным за исключением завершившегося июльского налогового периода", — считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Андрей Кочетков из "Открытие Research" отмечает, что ситуация в рубле постепенно меняется. Резкий рост объёмов сделок в юане может свидетельствовать, по мнению эксперта, о покупках Минфина, или формировании валютных резервов ЦБ РФ в дружественной валюте.

"За счёт этого возросло давление на рубль. В августе Минфин должен презентовать новое бюджетное правило, которое вновь запустит механизм сдерживания крепкого рубля. Соответственно, в формировании курса становится больше факторов и многие из них являются слабо прогнозируемыми," — поясняет он.

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 58-63 рубля. Рубль завершил июль ослаблением к доллару, валютная пара нацелилась на рубеж 62 рублей", — полагает Буйволов.

Андрей Эшкинин из "Алор Брокер" считает, что на валютном рынке сегодня проявляется слабость рубля к доллару и евро, данные пары снова подходят к уровням сопротивления, расположенных на отметках 64 и 66 рублей соответственно. По его мнению, маловероятно, что на следующей неделе случится пробитие, поэтому стоит ждать отскок в районе 57 за доллар и 60 рублей за евро.