МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль после обновления в понедельник минимумов с 7 июля перешел к укреплению: доллар уже торгуется по 60,7 рубля, евро — по 61,8 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Рубль примеряет валютные интервенции по новому бюджетному правилу

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.18 мск снижался на 97 копеек, до 60,65 рубля, евро — на 69 копеек, до 61,78 рубля.

Ранее в ходе торгов понедельника доллар достигал 62,67 рубля, евро — 63,94 рубля, что является максимумами с 7 июля.