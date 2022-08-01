МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль после обновления в понедельник минимумов с 7 июля перешел к укреплению: доллар уже торгуется по 60,7 рубля, евро — по 61,8 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Российские рубли

Рубль примеряет валютные интервенции по новому бюджетному правилу

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.18 мск снижался на 97 копеек, до 60,65 рубля, евро — на 69 копеек, до 61,78 рубля.

Ранее в ходе торгов понедельника доллар достигал 62,67 рубля, евро — 63,94 рубля, что является максимумами с 7 июля.