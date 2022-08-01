Рубль перешел к укреплению после обновления минимумов
Рубль в понедельник перешел к укреплению после обновления минимумов с 7 июля
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль после обновления в понедельник минимумов с 7 июля перешел к укреплению: доллар уже торгуется по 60,7 рубля, евро — по 61,8 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.18 мск снижался на 97 копеек, до 60,65 рубля, евро — на 69 копеек, до 61,78 рубля.
Ранее в ходе торгов понедельника доллар достигал 62,67 рубля, евро — 63,94 рубля, что является максимумами с 7 июля.
https://1prime.ru/Forex/20220801/837664285.html
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