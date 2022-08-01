МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Пара доллар США/японская иена в понедельник упала до самого низкого уровня более чем за шесть недель, так как инвесторы все больше ставят на то, что агрессивная денежно-кредитная политика ФРС загонит экономику в рецессию, сообщает агентство Рейтер. Доллар дешевеет на ожиданиях снижения темпа ужесточения политики ФРС США

Так как традиционные индикаторы рецессии, например, разница в доходности облигаций находятся около самых низких уровней в этом году, у участников рынка усиливаются ожидания того, что процентные ставки в США достигнут максимума к концу 2022 года.

Данные, опубликованные на прошлой неделе, указывают, что экономика США во 2-м квартале сократилась, что усилило вероятность вступления экономики в рецессию.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник удерживается около самых низких уровней за четыре месяца и почти на 12 базисных пунктов ниже уровней, достигнутых после повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов на прошлой неделе.

"Так как ставки в США с трудом восстанавливаются до уровней, которые наблюдались до заседания ФРС на прошлой неделе, доллар начал неделю на том же уровне, на котором он торговался ближе к концу прошлой недели", — говорит Саймон Харви, валютный стратег-аналитик Monex Europe.

"То есть, доллар подвержен риску против недооцененных валют", — добавляет он.

Доллар упал до самого низкого уровня с середины июня против японской иены, ниже 132. Он опустился на 5% ниже максимума конца 1998 года около 140 иен, которого он достиг в июле.

Официальный индекс производственной активности Китая в июле снизился, так как новые вспышки вируса оказывали давление на спрос. Розничные продажи в Германии продемонстрировали самое сильное годовое падение с 1994 года. Поэтому настроения на лондонской сессии значительно снизились.

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, упал на 0,6%, до 105,30, самого низкого уровня с начала июля, так как трейдеры сокращали длинные позиции по доллару. На это указывают еженедельные данные по позициям.

"Сейчас рынки сосредоточены на центральных банках и их усилиях по сдерживанию инфляции путем агрессивного повышения ставок, при этом они все больше уверены в том, что банки будут вынуждены отказаться от своих попыток сдержать инфляцию ввиду растущих рецессионных рисков", — говорит Марк Освальд, главный экономист ADM Investor Services.

Разница в доходности между 10-летними казначейскими облигациями США и аналогичными облигациями Японии достигла самого низкого уровня почти за четыре месяца, составив 245 базисных пунктов, что повредило привлекательности доллара.

Данные, опубликованные в конце прошлой неделе, вызвали резкие колебания доллара. При этом он сначала вырос после публикации индекса цен расходов на личное потребление, который указал на самую высокую инфляцию с 2005 года, но затем упал после выхода отчета Мичиганского университета, внимательно отслеживаемого ФРС, который указал на падение ожиданий потребителей в отношении инфляции.

Самым важным экономическим событием на этой неделе будет публикация ежемесячного отчета по числу рабочих мест в США в пятницу. Доллар дешевеет к евро и иене на неожиданном снижении ВВП США

Евро выиграл в результате слабости доллара, при этом пара евро/доллар выросла на 0,3%, до 1,0253, продолжив консолидацию в середине торгового диапазона, в котором она находилась за последние полторы недели.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,7%, до 0,7042, самого высокого уровня за шесть недель, перед заседанием центрального банка, ожидаемого во вторник. Широко ожидается, что Резервный банк Австралии повысит ставку на 50 базисных пунктов, до 1,85%. Это будет четвертое повышение с мая, а также самое агрессивное повышение за несколько десятилетий.