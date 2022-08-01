МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль волатилен в первый день августа: укрепляется к доллару и евро после обновления утром минимумов с 7 июля, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль перешел к укреплению после обновления минимумов

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.24 мск снижался на 1,45 рубля, до 60,17 рубля, евро – на 0,99 рубля, до 61,48 рубля.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Отечественная валюта днем перешла к росту к доллару и евро после обновления минимумов с 7 июля на утренних торгах. Рубль также стал укрепляться к юаню. После снижения евро предпринимал попытки вернуться к уровню предыдущего закрытия, но затем вновь стал заметно терять в стоимости.

Каких-либо значимых новостей, способных влиять на динамику валютных пар, в понедельник нет, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Впрочем, основным негативом для рубля все же выступил локальный фактор в виде решения ЦБ РФ продлить ограничения на снятие наличной иностранный валюты (на 6 месяцев — до 9 марта 2023 года), отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев, до 9 марта 2023 года. Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

"Продление ограничений ранее уже не раз "анонсировалось" представителями ЦБ РФ и не стало сюрпризом для участников рынка, тем не менее в понедельник оказало локальное давление на российскую валюту. Отметим также, что с началом нового месяца на рынке уже окончательно перестал действовать эффект от июльских налоговых платежей, что лишило рубль определенной степени поддержки", — говорит Кравченко.

Нефтяные котировки значительно снижаются, хотя и остаются выше 100 долларов за баррель Brent. Так, октябрьский фьючерс теряет 3,79%, до 100,03 доллара за баррель.

ПРОГНОЗЫ

"Вероятно, отсутствие информации по новому бюджетному правилу, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета, подталкивает спекулятивно настроенных участников к фиксации прибыли в иностранных валютах, что предотвращает более быстрое ослабление рубля", — считает Бабин из "БКС мир инвестиций".

Рынок продолжит ожидать мер по ограничению укрепления российской валюты, что будет оказывать поддержку зарубежной валюте вплоть до старта налогового периода августа, считает Кравченко из "Велес Капитала".