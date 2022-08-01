МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене в понедельник вечером продолжает снижаться после выхода макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. Доллар рекордно обвалился по отношению к японской иене

По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару рос до 1,0274 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0218 доллара, курс доллара к иене в то же время уменьшался до 131,76 иены со 133,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,52%, до 105,35 пункта.

Валютные трейдеры обратили внимание на данные о том, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле сократился — до 52,8% с 53% в июне. Показатель достиг минимального значения с июня 2020 года, хоть и оказался лучше ожиданий аналитиков.

Давление на доллар также оказывают ожидания смягчения политики Федрезерва США – по данным CME Group, около 75% аналитиков ждут, повышения учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании в сентябре, а не на 75 пунктов, как это происходило два заседания подряд.