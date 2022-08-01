МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль завершил первый день торгов августа ростом: курс доллара снизился до 60,17 рубля, евро — до 61,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня к рублю упал почти на пять процентов на Московской бирже

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 1,45 рубля — до 60,17 рубля, евро — на 60 копеек, до 61,87 рубля.

При этом китайская валюта оказалась под сильным давлением и потеряла около 3,2% стоимости, опустившись до 9,033 рубля на фоне ожидаемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Доллар опустился на 2,35%, евро — на 0,96%.

Пелоси в понедельник находится в Сингапуре с визитом во главе делегации конгресса США. Делегация, в составе которой только конгрессмены-демократы, начала с посещения Сингапура свое турне по странам Азии, в которое входят также визиты в Японию, Южную Корею и Малайзию.

Азиатское турне Пелоси проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Администрация США, которую председатель КНР предупредил о том, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.