МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль вырос в первый день августа к доллару, евро и юаню в отсутствие значимых новостей, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,45 рубля, до 60,17 рубля, евро — на 60 копеек, до 61,87 рубля.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЛ ПОТЕРИ ПРЕДЫДУЩИХ ДНЕЙ

Рубль терял к доллару и евро, начиная с 21 июля, с небольшим перерывом в середине прошлой недели.

В первый день августа отечественная валюта на утренних торгах обновила минимумы с 7 июля, однако днем смогла перейти к укреплению как против доллара и евро, так и против юаня.

Причем китайская валюта оказалась под сильным давлением и потеряла более 3% стоимости, опустившись до 9,033 рубля на фоне ожидаемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Пелоси в понедельник находится в Сингапуре с визитом во главе делегации конгресса США. Делегация, в составе которой только конгрессмены-демократы, начала с посещения Сингапура свое турне по странам Азии, в которое входят также визиты в Японию, Южную Корею и Малайзию.

СМИ США предполагают, что Пелоси в ходе азиатского турне может посетить также и Тайвань, куда она собиралась отправиться в апреле, но не смогла осуществить этот план из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Сама спикер конгресса ничего не говорила о планах посещения Тайваня в ходе нынешней азиатской поездки.

"Пара юань-рубль остаётся главным двигателем курса, но на сей раз осуществляется более активная продажа китайской валюты, что приводит к изменениям в других парах", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель в преддверии министерской встречи ОПЕК+.

ПРОГНОЗЫ

Комфортные зоны 65-70 рублей для экспортеров, при которых можно говорить о начале рентабельности бизнеса в особенности российских металлургов, мы увидим до начала осени, но не стоит рассчитывать на вертикальный взлет котировок валют против рубля выше, считает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".

"Пока механизмы "нового" валютного правила не заработают и мы не увидим последствия выхода нерезидентов дружественных стран из российских активов, регулятор будет действовать в случае ухудшения ситуации на валютном рынке", — полагает он.

Аналитики Freedom Finance Global прогнозируют, что колебания рубля по отношению к доллару и евро будут в интервалах 60-62 и 61-63 соответственно.