Россия и Камбоджа прорабатывают переход на расчеты в нацвалютах
Посол Боровик: Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты во взаиморасчетах
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на взаиморасчеты в национальных валютах, рассказал в беседе с РИА Новости российский посол в Пномпене Анатолий Боровик.
"В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнёрам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке", — отметил он.
По словам посла, взаимная торговля между двумя странами составила в прошлом году 239,4 миллиона долларов, однако в январе-апреле 2022 года показатели уменьшились, в том числе из-за последствий пандемии и западных санкций.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
https://1prime.ru/Forex/20220802/837671151.html
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