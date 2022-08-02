МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на взаиморасчеты в национальных валютах, рассказал в беседе с РИА Новости российский посол в Пномпене Анатолий Боровик. Эксперт раскрыл фактор, который придаст доллару сил для нового рывка

"В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнёрам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке", — отметил он.

По словам посла, взаимная торговля между двумя странами составила в прошлом году 239,4 миллиона долларов, однако в январе-апреле 2022 года показатели уменьшились, в том числе из-за последствий пандемии и западных санкций.

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