МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в пятницу растёт в ожидании данных, прежде всего, об уровне безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. Названа подоплека обманчивого затишья на валютном рынке

По состоянию на 11.45 мск курс евро к доллару снижается до 1,0227 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0243 доллара, курс доллара к иене — растёт до 133,09 иены со 132,85 иены, курс фунта стерлингов к доллару опускается до 1,2144 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2157 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,25%, до 105,96 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика безработицы в США за прошлый месяц. Аналитики ожидают, что безработица осталась на отметке июня в 3,6%, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оценивается в 250 тысяч после увеличения на 372 тысячи месяцем ранее.

Показатель безработицы — важный параметр для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Аналитики ожидают, что в сентябре регулятор вновь поднимет учётную ставку. Больше половины экспертов (58%), по данным CME Group, ждут увеличения на 50 базисных пунктов, до 2,75-3%, Остальные эксперты закладывают повышение ставки на 0,75 п.п.