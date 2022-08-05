МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на 2,94% по индексу Мосбиржи в пятницу на фоне фиксаций прибыли и ожиданий инвесторов о допуске дружественных нерезидентов с 8 августа, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций упал по итогам торгов пятницы

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 2,94%, до 2054,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,94%, до 1072,31 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 7,21%, РТС — на 5,04%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 23 копейки — до 60,58 рубля, евро — на 4 копейки, до 61,54 рубля.

"На российском рынке акций перед выходными усилилось давление продавцов. Осторожность в настроениях на отечественном рынке в конце недели выросла как из-за фактора пятницы, так и из-за опасений формирования некоторого навеса продавцов после анонсированного возвращения на наш рынок с 8 августа дружественных нерезидентов. Учитывая, что доля оборота нерезидентов из дружественных стран была ранее на уровне 1%, эти опасения представляются преувеличенными. Также отметим ценовое охлаждение в нефти", — считает Александр Бахтин из "БКС Мир Инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок — расписки компаний "О'Кей" (-8,32%), VK (-6,33%), X5 Group (-6,03%), Ozon (-4,71%), Fix Price (-3,58%), акции "Яндекса" (-8,15%), "Газпрома" (-4,5%), "Татнефти" (-3,99%), "Иркута-3" (-3,9%), НЛМК (-3,53%), "Русала" (-2,43%), префы "Мечела" (-5,58%).

"Сильнее индекса Мосбиржи дешевел индекс "голубых фишек". Так, под особым давлением пребывали наиболее ликвидные бумаги отечественного рынка. В аутсайдерах торгов был "Яндекс", который ранее выглядел лучше рынка. За этим следовали некоторые расписки технологического сектора (Ozon, VK). В плюсе некоторое время находился HeadHunter, несмотря на вчерашнее ралли на 26%, однако к окончанию торгов также скорректировался", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он обратил внимание на два крупнейших по капитализации сектора, нефтегазовый и банковский также попали под давление. Сильнее остальных дешевел "Газпром", обновив февральские минимумы, а также "Татнефть", выглядящая лучше остальных днями ранее. Из банков активные продажи затронули акции Сбербанка.

Лидеры роста котировок — префы "Сургутнефтегаза" (+2,61%), "Россетей" (+0,61%), акции ИСКЧ (+5,15%), расписки ЦИАН (+0,56%).

"Лидерами роста стали акции ИСКЧ на новости об успешном размещении "дочкой" компании "Гемабанк" выпуска облигаций и привлечении 200 миллионов рублей, которые будут направлены на новые разработки. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" двигались вверх в ожидании сильных результатов за второй квартал", — считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global

ПРОГНОЗЫ

"Рынок уже снижается в преддверии выхода нерезидентов, не понимая сколько этих нерезидентов и с какими продажам они могут выйти 8 августа. Об этом мы узнаем по факту. Если после 8 августа не будет снижения рынка и роста объемов торгов, то рынок быстро восстановится на закрытии коротких позиций, открытых под это событие", — Виктор Тунёв из УК "Ингосстрах-Инвестиции"

По оценке Бахтина, в понедельник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1985-2100 пунктов.

"Мы полагаем, что индекс Мосбиржи может продемонстрировать очередной виток снижения на следующей неделе, опустившись под отметку 2000 пунктов, на фоне активизации на рынке нерезидентов", — полагает Жильников.

Мильчакова рассчитывает, что в этот понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2000–2100 пунктов.