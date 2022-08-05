МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Рубль несколько ослаб к доллару и евро по итогам торгов пятницы на фоне снижения объемов экспорта в недружественные страны, за неделю российская валюта выросла на 1,04 рубля и 93 копейки соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара вырос по итогам пятницы

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 23 копейки — до 60,58 рубля, евро — на 4 копейки, до 61,54 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль на протяжении четырех сессий находится в боковике с диапазоном 59,8-60,7 рубля по доллару и 60,7-61,7 рубля по евро. В пятницу рубль предпринял попытку к росту по доллару, но к середине сессии растерял преимущество и пришел к консолидации у верхней границы узкого ценового диапазона последних сессий, где и закончил торги. Евро в свою очередь умеренно терял позиции к отечественной валюте на протяжении всей торговой сессии пятницы, но в последние минуты торгов сделал рывок к верхней границе коридора, закрыв торги в плюсе.

Основной фактор ослабления рубля – объективное снижение объемов экспорта в недружественные страны, как по инициативе импортеров, так и российских экспортеров, считает Максим Бирюков из УК "Альфа Капитал". "Хотя пока этот эффект отчасти нивелируется ценами на позиции экспорта, в случае замедления мировой экономики снижение объемов и цен может оказать сильнейшее влияние на торговый баланс и курс рубля (в сторону ослабления)", — пояснил он.

"Российская валюта по-прежнему весьма сдержанно реагирует на усиления ценовой волатильности в нефти и волны ослабления глобального риск-аппетита. Причина этого в том, что курс рубля в текущих условиях по сути остается "производной" от платежного баланса. Тем не менее, по нашим оценкам, краткосрочно шансы на умеренное ослабление рубля превалируют", — считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Среди доводов в пользу реализации такого сценария эксперт отмечает постепенное восстановление импорта, эффект от снижения ключевой ставки, процесс девалютизации.

"Торговая активность на внутреннем валютном рынке уменьшается на фоне риторики денежных властей о снижении доли резервных валют в сбережениях госкомпаний. Падение котировок на нефтяном рынке также ограничивает предложение валюты со стороны экспортеров, что не позволяет рублю возобновить тренд на укрепление", — уточняет Владимир Естифеев из банка "Зенит".

ПРОГНОЗЫ

Бирюков не наблюдает признаков восстановления импорта. Таким образом, по его мнению, сейчас вероятнее все-таки ослабление рубля. "Как такового “приемлемого” диапазона в текущих условиях быть не может – отсутствует бюджетный механизм, который такой диапазон может обеспечить", — отметил он.

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 58,5-62,5 рубля", — полагает Буйволов.

Отсутствие возможностей для безопасного инвестирования резервных валют российскими инвесторами продолжит снижать их привлекательность внутри РФ, а катализатором данного процесса будет повсеместное введений комиссий за счета в данных валютах, полагает Естифеев. Он добавил, что ключевым риском для рубля остается дальнейшее снижение цен на нефть, поскольку при таком сценарии Минфин РФ может перейти от словесных интервенций к материальным.

"В этом случае стоимость российской валюты может начать снижение пропорционально нефтяным ценам. Пока же поводов для выхода из коридора 60-63 рубля за доллар не прослеживается", — прогнозирует эксперт".