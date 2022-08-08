МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Нацбанк Украины разрешил обменным пунктам и банкам самостоятельно определять курсы покупки и продажи валюты у населения, сообщает издание "Зеркало недели". Нацбанк Украины аннулировал лицензии четырех компаний на рынке обмена валют

"Уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному уполномоченным учреждением", — приводит издание текст постановления Нацбанка N172 (пункт 12-2).

По информации издания, постановление ведомства вступило в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, документ был опубликован 5 августа. До этого действовало ограничение, при котором банки и частные обменные пункты валют должны были выкупать у населения наличную иностранную валюту не дешевле текущего официального курса.

В июле Нацбанк Украины после девальвации гривны на 25% запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов.

Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар.