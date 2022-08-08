МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене коррекционно снижается в понедельник вечером, также трейдеры ждут данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, заявил Песков

По состоянию на 18.31 мск курс евро к доллару рос до 1,0213 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0181 доллара, курс доллара к иене снижался до 134,6 иены со 134,97 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,46%, до 106,13 пункта.

По итогам прошлой недели доллар подорожал на 0,4% к евро и на 1,3% к иене; индекс доллара вырос на 0,7%. Трейдеры оценивали возможность повышения учетной ставки Федрезерва США на 75 базисных пунктов в сентябре после сильных данных по рынку труда страны.

Теперь трейдеры находятся в ожидании информации о годовой инфляции в США, которая, как полагают аналитики, по итогам июля замедлилась до 8,7% с 9,1%.

"В макроэкономическом календаре на эту неделю тихо, и американская инфляция будет основным событием", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada). По словам эксперта, после выхода статистики по потребительским ценам инвесторы сфокусируются на долларе в ожидании решений Федрезерва.