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2022
https://1prime.ru/Forex/20220808/837731052.html
Доллар на Мосбирже завершил торги понедельника ростом до 60,75 рубля
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Рубль по итогам торгов понедельника ослаб к доллару и к евро: курс доллара вырос до 60,75 рубля, евро — до 62,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 08.08.2022
валюта, рынки, новости, россия, московская биржа, курс валют, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника ослаб к доллару и к евро: курс доллара вырос до 60,75 рубля, евро — до 62,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 17 копеек, до 60,75 рубля, евро — на 66 копеек, до 62,2 рубля.