МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника ослаб к доллару и к евро: курс доллара вырос до 60,75 рубля, евро — до 62,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, заявил Песков

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 17 копеек, до 60,75 рубля, евро — на 66 копеек, до 62,2 рубля.