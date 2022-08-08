МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль несколько ослаб к доллару и евро по итогам торгов понедельника на фоне роста нефтяных цен и решения по отсрочке выхода "дружественных нерезидентов" на российский рынок акций, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 17 копеек — до 60,75 рубля, евро — на 66 копеек, до 62,2 рубля.

РУБЛЬ ДВИЖЕТСЯ В БОКОВИКЕ

Рубль по итогу понедельника показал негативную динамику, а доллар и евро подошли к верхней границе ценового диапазона последних пяти сессий. На открытии торгов доллар показал бурный рост, прорвав боковое движение, но спустя несколько минут вернулся в зону консолидации и даже достиг нижней границы боковика, откуда снова перешел к росту и завершил торги около отметки 60,75. Евро торговался менее волатильно, но также в течение дневной сессии смог отметиться у верхней и нижней границы бокового движения, с завершением чуть выше зоны консолидации последних сессий.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" отмечает, что в понедельник динамика рубля поддерживалась утренним ростом нефтяных цен и решением по временной отмене выхода нерезидентов из дружественных стран на российский фондовый рынок.

Тем не менее к вечеру нефтяные котировки также вернулись к уровням открытия понедельника, что способствовало слабой динамике рубля по итогам дня, добавил эксперт.

"Курс рубля в начале недели продолжил удерживаться невдалеке от отметки 60 рублей. Консолидации курса российской валюты в начале августа не смог помешать даже ценовой спад в нефти. На котировки черного золота, ушедшие ранее днем ниже 95 долларов, продолжают давить опасения охлаждения глобального спроса из-за замедления мировой экономики", — отметил Александр Бахтин "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

"По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может формироваться в пределах 59-62 рублей", — прогнозирует Бахтин.

Григорьев считает, что рубль не будет показывать ярко выраженную динамику и в ближайшие дни. Эксперт ожидает, что курс доллара во вторник останется в диапазоне 58,75-61,75 рубля.

"Рубль к концу торговой сессии продолжает консолидацию около 60,7 по отношению к доллару. Этот уровень благоприятен как для продавцов, так и покупателей валюты в текущий момент. В ближайшее время ориентир по паре доллар-рубль — 59-61 рубль", — предполагает Александра Овчинникова из УК "Первая".