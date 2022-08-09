МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам во вторник вечером слегка замедлила снижение, свидетельствуют данные торгов. Доллар продолжает слабеть на ожиданиях снижения инфляции в США

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару рос до 1,0222 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0195 доллара, курс доллара к иене в то же время уменьшался до 134,99 иены со 135 иен. Днем показатели находились на уровнях 1,0233 доллара и 134,81 иены соответственно.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 106,22 пункта.

Ключевым событием этой недели станет публикация в среду данных о годовой инфляции в США, которая, как прогнозируют аналитики, замедлилась по итогам июля до 8,7% с 9,1% в июне.

Статистика о потребительских ценах может отразиться на будущих решениях Федрезерва США. В случае, если уровень инфляции за прошлый месяц окажется выше прогнозов, это может послужить регулятору сигналом о продолжении "ястребиного" подхода к монетарной политике. Следующее заседание Федрезерва пройдет 20-21 сентября.