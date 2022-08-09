МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник: курс доллара опустился до 60,15 рубля, евро — до 61,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар продолжает слабеть на ожиданиях снижения инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 61 копейку, до 60,15 руб, евро — на 56 копеек, до 61,64 рубля.