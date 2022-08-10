МОСКВА, 10 авг- ПРАЙМ. Доллар США в среду торговался уверенно в ожидании американских данных по инфляции позже днем. Даже если показатель инфляции окажется слабее ожидаемого, скорее всего, он все равно будет достаточно высок, чтобы для его снижения потребовались резкие повышения процентных ставок США. Аналитик назвал фактор, который вот-вот отбросит доллар назад

Данные ожидаются в 12.30 по Гринвичу. Экономисты прогнозируют общую годовую инфляцию потребительских цен в США в июле на уровне 8,7% против 9,1% в июне.

Базовая инфляция, согласно прогнозу, должна составить 0,5%.

Во вторник доллар США в целом был устойчив.

Пара доллар США/японская иена торговалась по 135,14, пара евро/доллар — по 1,0208.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,6958, пара новозеландский доллар/доллар США — по 0,6284.

Биткоин во вторник резко упал и в среду торговался по 23070 доллара.

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