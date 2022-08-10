МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам ускорил снижение в среду на данных о замедлении инфляции в США по итогам июля, евро уже выше 1,03 доллара, свидетельствуют данные торгов. Reuters: доллар торгуется уверенно перед выходом данных по инфляции

По состоянию на 16.03 мск курс евро к доллару рос до 1,0322 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0211 доллара, до выхода статистики показатель был на уровне 1,0246 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 133,26 иены со 135,13 иены; ранее он торговался на уровне 135 иен.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 1,26%, до 105,03 пункта.

Ранее в среду минтруда США сообщил о том, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась больше прогнозов — до 8,5% с 9,1%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, в то время как ожидался их рост на 0,2%.

Инвесторы восприняли статистику как сигнал к возможному смягчению курса Федрезерва США — по данным CME Group, уже более 60% аналитиков ждут, что регулятор поднимет свою базовую ставку на 50 базисных пунктов. Ранее трейдеры закладывали повышение на 75 базисных пунктов. Заседание Федрезерва пройдет в конце сентября.