МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду умеренно теряет к доллару и больше — к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса и оставаясь в сузившемся диапазоне колебаний.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск повышался на 20 копеек, до 60,35 рубля, евро — на 73 копейки, до 62,37 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Коридор колебаний валют составляет в среду 49 копеек и 1,72 рубля соответственно.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом повышается на 5 копеек, до 8,97 рубля, а объем торгов им равняется 41,3 миллиарда рублей против 48,9 миллиарда по евро и 117,1 миллиарда по доллару.

Доллар повышается к рублю на 0,4%, евро — на 1,1%, а юань — на 0,55%. Рублевая цена нефти составила около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Курс российской валюты в пятницу снижается к доллару и больше — к евро на фоне его роста на форексе выше 1,03 доллара. При этом на российском рынке евро пока отстает в росте против доллара (в пересчете через рублевые пары).

Основной импульс давления на рубль исходит от упавшей в цене нефти — ниже психологически значимого уровня 100 долларов за баррель сорта Brent.

"С большой долей вероятности национальная валюта прекратила движение в сторону укрепления на фоне более низких цен на нефть, а также сокращения объемов экспорта газа и начавшего восстанавливаться импорта", — комментирует Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

Стоимость нефти остается ниже ключевых 100 долларов уже пятую торговую сессию подряд и теряет днем 0,8%, до 95,5 доллара за баррель сорта Brent. Участники рынка обращают внимание на новости о возобновлении поставок российской нефти в Европу, также ожидают статистику по запасам в США.

ПРОГНОЗЫ

Сильный платежный баланс РФ (профицит внешней торговли в январе-июле вырос в 2,5 раза в годовом выражении, до 192,4 миллиарда долларов) не оказал сопоставимое с майскими и июньскими данными влияние на курс рубля – он не рос, а стабилизировался, замечает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Валютный рынок РФ изменил "поведенческие" особенности после нескольких раундов мобилизации интервенционной повестки Минфином, что минимум до момента объявления деталей по новому бюджетному правилу сформировало ожидания частичного изъятия бюджетом избытка валютной ликвидности", — рассуждает он.

К сокращению избытка валютной ликвидности (и давлению на рубль) могли привести и послабления правительственной комиссии по инвестициям в вопросе объемов репатриации валютной выручки в российскую банковскую систему, считает Кошелев. "Можем предположить, что часть экспортной выручки не спешит возвращаться в российские банки. На этом фоне мы придерживаемся прогнозного ориентира по курсу 65 рублей за доллар к завершению третьего квартала и 73 рубля за доллар — четвертого", — говорит он.

Пока же в ближайшей перспективе курс останется у текущих значений в отсутствии значимого новостного фона, а в конце августа возможно краткосрочное укрепление рубля на фоне налоговых выплат, считает Евгений Линчик из УК "Первая".

"Краткосрочный ориентир по курсу доллара: 59-61 рубль — не теряет актуальности", — добавляет он.