Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 60,67 рубля, евро - ростом до 62,75 рубля
https://1prime.ru/Forex/20220810/837754093.html
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Эксперт предупредил об обвале рубля после “нефтяного отката”
https://1prime.ru/Forex/20220810/837754093.html
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