МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Валюта РФ упала в среду: доллар поднялся до 60,67 рубля, евро – до 62,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к мировым валютам после данных по инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 52 копейки, до 60,67 рубля, евро вырос на 1,11 рубля, до 62,75 рубля.