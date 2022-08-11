МОСКВА, 11 авг- ПРАЙМ. Доллар США упал против других основных валют в среду после публикации данных по инфляции за июль, которая оказалась ниже прогнозов. Этот отчет вызвал ожидания в отношении того, что Федеральная резервная система будет менее агрессивно повышать ключевую процентную ставку, чем считалось ранее. Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 60,67 рубля

Индекс потребительских цен (CPI) в июле не продемонстрировал роста, оставшись без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, что стало первым значимым облегчением для американцев, которые наблюдали рост инфляции в течение последних двух лет.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что индекс CPI в июле вырос на 0,2% на фоне падения цен на бензин почти на 20%.

К 19.15 по Гринвичу индекс доллара США, который отслеживает стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, снизился на 1,025%, до 105,26.

"Это хорошая новость для валютных трейдеров, и мы, вероятно, увидим продолжение", — говорит Эдвард Мойя, старший валютный стратег-аналитик Oanda.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 1,58% до 132,97. Ранее днем пара ненадолго снизилась на 2,3%, что стало самым сильным внутридневным падением доллара против японской валюты с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

"В ситуации, когда рынок становится в большей мере доволен ожиданиями относительно ставок (по федеральным фондам ФРС), можно считать, что худшее для иены осталось позади, — написали аналитики TD Securities в записке для клиентов. — Диапазон 130-135 может стать новой нормой (для пары доллар/иена)."

ФРС указывала, что потребуется замедление роста индекса CPI в течение нескольких месяцев, прежде чем она откажется от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, которую она проводит для укрощения инфляция, находящейся на 40-летних максимумах.

В настоящее время трейдеры на рынке фьючерсов ожидают, что ФРС повысит ставки только на 50 б.п. в сентябре, а не на 75 б.п., как предполагалось до выхода индекса потребительских цен США.

"Вы видите, что рынку травится вероятность того, что ФРС склонится к менее агрессивной политике, не мягкой, но немного менее агрессивной политике", — отметил Квинси Кросби, главный аналитик по мировой экономике в LPL Financial.

Пара евро/доллар США выросла на 0,83%, до 1,0297. Пара фунт/доллар повысилась на 1,16%, до 1,2245.

Австралийский доллар, который считается барометром риска, вырос на 1,74%, до 0,7083 доллара США.

Биткоин вырос на 2,1% до 23 651 доллара.