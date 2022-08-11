Reuters: Китай повысил курс юаня к доллару до месячного максимума
Reuters: Китай повысил промежуточный курс юаня к доллару до максимума за месяц
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Китай повысил промежуточный курс юаня почти до месячного максимума против доллара США в четверг, чтобы отразить общую слабость американской валюты на мировых рынках после выхода более низкого, чем ожидалось, показателя инфляции в США.
Народный банк Китай установил промежуточный курс юаня к доллару на 6,7324 перед открытием рынка, что на 0,43% выше предыдущего фиксинга 6,7612 и является самым высоким уровнем с 14 июля.
Доллар упал против других основных валют после выхода отчета по инфляции в США за июль, который оказался слабее прогноза и усилил ожидания относительно менее агрессивного цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.
https://1prime.ru/Forex/20220811/837757595.html
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