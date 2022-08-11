МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В четверг евро и японская иена сохранили большую часть завоеваний предыдущей сессии, полученных после выхода слабых данных по инфляции в американской экономике, которые спровоцировали снижение доллара США. Доллар укрепляется на ожиданиях повышения ставки Федрезерва

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась со снижением на 0,14%, по 1,0285, после роста на 0,84% в среду. Пара доллар/иена торговалась по 133,15, на 0,2% выше закрытия предыдущей сессии, когда она потеряла 1,6%.

Доллар упал на данных, показавших, что в июле по сравнению с июнем потребительские цены в США не изменились после роста на 1,3% в июне по сравнению с маем. Данные за июль отказались ниже ожидавшихся в результате резкого снижения цен на бензин. Это заставило рынки скорректировать позиции в надежде на то, что инфляция достигла пика.

Если это так, то, по мнению инвесторов, ФРС откажется от очень агрессивного повышения процентных ставок, расчет на которое поддерживал доллар.

По словам аналитиков Standard Chartered, снижение доллара, видимо, было обусловлено усилением склонности инвесторов к покупке рискованных активов.

"Неожиданно слабые данные (по инфляции) существенно ослабили ожидания повышения ключевой ставки ФРС на 75 базисных пунктов или ее повышения между заседаниями, — сказано в аналитической записке Standard Chartered. — Мы предполагаем, что многие инвесторы не захотели открывать позиции перед выходом важного отчета, который мог оказаться тем или иным, поэтому динамика рынка после его выхода может отчасти отражать отложенные покупки рискованных активов".

Американские рынки акций и облигаций также выросли на этих данных: индекс Nasdaq поднялся более чем на 20% выше минимума июня, а доходность двухлетних казначейских облигаций опустилась на семь пунктов ниже уровня закрытия предыдущей сессии, до 3,2141%. На азиатской сессии в четверг казначейские облигации США не торговались в связи с праздником в Японии.

По данным CME Fedwatch, сейчас рынки учитывают в котировках повышение ключевой ставки ФРС на следующем заседании на 50 базисных пунктов с вероятностью 57,5%, но не исключают и повышения на 75 базисных пунктов.

После выхода данных руководители ФРС в публичных заявлениях говорили, что продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, пока ценовое давление не будет окончательно взято под контроль.

Чувствительная к риску пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,2%, по 0,7066, после роста на 1,7% в четверг. Пара британский фунт/доллар США немного ослабла и торговалась по 1,2192. Биткоин, который также считается рискованным активом, подорожал на 2,6%, до 24 577 долларов США. Если он прорвет уровень 24 676 долларов, то поднимется до максимума за два месяца.