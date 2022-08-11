МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Физические лица на Московской бирже купили валюты в июле больше, чем продали, на рекордные 237,1 миллиарда рублей против 176,1 миллиарда в июне, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Экономист раскрыл, какую замену готовят доллару

"Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца (июля — ред.) впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 миллиарда рублей в июне до 237,1 миллиарда в июле, что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников. Иностранная валюта приобреталась ими в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета", — говорится в обзоре.

Крупнейшими нетто-покупателями иностранной валюты на внутреннем рынке были прочие банки (не системно значимые кредитные организации — СЗКО), купившие валюты на сумму 319,6 миллиарда рублей, в том числе для импортеров. Также заметно повысился объем покупок иностранной валюты со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков из ЕАЭС, отметили в ЦБ.

Как и в предыдущие месяцы, основными поставщиками валюты на внутренний рынок в июле выступали СЗКО, осуществляющие продажи выручки клиентов-экспортеров. При этом во втором квартале доля продаж валютной выручки несколько снизилась и составила 59% по крупнейшим экспортерам против 78% в первом. Инвесторы продали акции российских компаний на 15,6 миллиарда рублей

В июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на 3 миллиардов долларов. Несмотря на общий рост спроса на валюту, значительной концентрации покупок со стороны отдельных участников не наблюдалось. Таким образом, ослабление рубля происходило на фоне покупок широкого круга участников. По мере восстановления импорта можно ожидать дальнейшего повышения потребности участников рынка в иностранной валюте, оценивает ЦБ.