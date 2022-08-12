МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Закрытие высокодоходных рублевых депозитов и ожидания подорожания иностранной валюты в будущем обусловили рекордный объем ее покупок среди россиян в июле, поделился мнением с РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Россияне резко увеличили количество операций в СБП

Из обзора рисков финансовых рынков, опубликованного ЦБ РФ в четверг, следует, что физические лица на Московской бирже купили валюты в июле больше, чем продали, на рекордные 237,1 миллиарда рублей против 176,1 миллиарда в июне. Иностранная валюта приобреталась ими в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, отмечал регулятор.

"Главными причинами роста покупок валюты физлицами стали завершения сроков выгодных рублевых депозитов, открытых ими в марте по высоким ставкам", — рассуждает Суверов.

"Кроме того, по мере выхода курса доллара в район минимумов с мая 2015 года (около 50 рублей) активизировались вербальные интервенции правительства, в частности, по поводу нового бюджетного правила, направленные на ослабление рубля. Таким образом, благоприятная конъюнктура и ожидания ее смены на фоне массового притока рублей после завершения срока выгодных депозитов способствовали рекордным закупкам валюты в июле", — резюмирует он.

Что касается августа, то в ожидании роста курса доллара осенью в район 70 рублей повышенные покупки валюты физлицами сохранятся, однако рекорд июля может и не повториться, считает Суверов. При этом структура покупок валюты будет трансформироваться в пользу роста доли юаня, добавляет эксперт.