МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В пятницу японская иена снизилась против растущего доллара США, после того как двухдневный рост фондовых рынков сдался перед лицом осознания инвесторами того факта, что ФРС все же придется агрессивно ужесточать свою политику. Юань готовится завершить неделю существенным ростом

Прозрение наступило после заявлений нескольких руководителей ФРС, которые посоветовали инвесторам не расслабляться после выхода слабых данных по инфляции в США.

В частности, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в четверг, что повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов в сентябре с учетом последних данных, включая отчет по инфляции, "имеет смысл", но поступающие данные могут обусловить и более существенное ужесточение политики.

В четверг индексы Nasdaq и S&P 500 снизились, несмотря на признаки замедления инфляции.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,1% выше уровня закрытия четверга, на 105,21, а пара евро/доллар США снизилась до 1,0311.

Иена снизилась против доллара на 0,1%, за доллар давали 133,20 иены, а пара британский фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,23%, по 1,2184.

Пара евро/иена поднялась на 0,05%, до 137,340.

В то же время новозеландский доллар укреплялся на ожиданиях существенного повышения ставок на следующей неделе. Против доллара США он вырос на 0,5%, до 0,6464.

"Рынок поймет, что ФРС будет вынуждена еще многое сделать и к концу года повысить ключевую ставку до 4%", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг."Думаю, рынки могут пересмотреть ожидания относительно процентных ставок в сторону их более существенного повышения, а это опять поддержит доллар США, и он отыграет потери, понесенные после выхода данных по инфляции и ценам производителей", — добавила Конг.

Вышедшие в четверг данные показали, что индекс цен производителей (PPI) в США в июле неожиданно снизился в результате падения цен на энергоносители. Согласно вышедшим в среду данным, индекс потребительских цен в июле по сравнению с июнем остался без изменений.

Эти данные охладили ожидания слишком агрессивного ужесточения политики ФРС, но ненадолго. После восстановления от минимумов середины июня индекс Nasdaq с начала этого года потерял около 18%.

За то же время индекс доллара вырос на 10%, и рос он параллельно повышению ключевой ставки ФРС, которая с марта поднялась на 225 базисных пунктов.

В четверг пара доллар США/японская иена снизилась до минимума за неделю 131,74 от максимума среды 135,30, а в пятницу восстановилась до 133,245.

Евро находится под давлением вооруженного конфликта на Украине, поисков альтернативных российским энергоносителей и засушливого лета в Германии, в результате которого Рейн обмелел, судоходство по нему прервалось, а тарифы на перевозки выросли более чем в пять раз.

Доходность казначейских облигаций также выросла, причем доходность долгосрочного долга поднялась больше, чем краткосрочного, поэтому инверсия кривой доходности сгладилась.

"Это указывает на скептицизм рынка облигаций, — говорят аналитики Commerzbank. — Возможно, инфляция достигла пика, но по мнению ФРС остается слишком высокой".

Биткоин торговался без изменений, по 23 915 долларов США