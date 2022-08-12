МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы стабилизируется: доллар торгуется около 60,7 рубля, евро — около 62,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 6 копеек, до 60,73 рубля, евро снижался на 3 копейки, до 62,58 рубля.