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2022
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Курс рубля стабилизируется в начале торгов пятницы
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Рубль в начале торгов пятницы стабилизируется: доллар торгуется около 60,7 рубля, евро — около 62,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 12.08.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы стабилизируется: доллар торгуется около 60,7 рубля, евро — около 62,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 6 копеек, до 60,73 рубля, евро снижался на 3 копейки, до 62,58 рубля.