МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Использование нерезервных валют во внешнеторговых расчетах несет дополнительные риски для российских компаний в краткосрочном периоде, однако в долгосрочной перспективе это позволит снизить влияние международного валютного рынка на российский, говорится в материалах ЦБ. Путин разрешил банкам не проводить операции с новой "токсичной" валютой

Крупнейшие российские банки в настоящее время находятся под санкциями, которые ограничивают использование резервных валют, или вовсе отключены от международной системы SWIFT, что затрудняет международные расчеты для российских компаний. Для снижения потенциальных рисков многие компании ищут альтернативные варианты платежей, в том числе используют более экзотические валюты, включая китайский юань, индийскую рупию или дирхам ОАЭ.

"В краткосрочный период использование нерезервных валют во внешнеторговых расчетах сопряжено с дополнительными рисками для компаний. Поскольку данные валюты остаются менее ликвидными и стабильными, их использование в расчетах может сопровождаться увеличением волатильности денежных потоков для участников внешнеэкономической деятельности", — говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

При этом в более долгосрочной перспективе использование широкого спектра валют позволит снизить риски, связанные с чувствительностью рубля к изменению курсов валют отдельных крупнейших развитых стран. Кроме того, при наращивании расчетов в рублях ЦБ ждет, что будет происходить увеличение рублевых кредитных операций, связанных с обслуживанием внешнеторговых операций.

"В результате влияние конъюнктуры международного валютного рынка на финансовое положение российских банков будет ослабевать, способствуя повышению их устойчивости", — заключил ЦБ.