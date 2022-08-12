Курс рубля на Мосбирже вырос до 60,5 за доллар и 61,9 за евро на сигналах от Банка России
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем растет к доллару и в большей степени к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты ниже уровня 1,03 доллара. Заявления ЦБ РФ поддерживают укрепление рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.54 мск снижается на 17 копеек, до 60,50 рубля, евро — на 65 копеек, до 61,96 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" снижается на 4 копейки, до 8,99 рубля, а объем торгов им составил 48,7 миллиарда рублей по сравнению с 48,1 миллиарда по евро и 118,5 миллиарда по доллару.
Курс доллара снижается к рублю на 0,4%, евро — на 1%, а юань — на 0,4%. Рублевая цена нефти составляет около 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ
Курс российской валюты в пятницу растет к доллару и в большей степени к евро, отыгрывая соответствующую курсовую динамику форекса.
При этом определенную поддержку рублю оказали оценки ЦБ РФ. Так, регулятор считает, что попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности. Высокая ставка традиционно поддерживает курс нацвалюты.
Банк России по-прежнему считает, что сейчас некорректно говорить о дефляции в стране, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Риски инфляции традиционно купируются высокой ключевой ставкой.
Кроме того, Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций по итогам года — на уровне 243 миллиарда долларов, и это сейчас фундаментальный фактор крепости рубля. Впрочем, в последующие три года значение показателя по прогнозу ЦБ РФ снизится до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.
При этом цены на нефть после нескольких торговых сессий восстановительного роста стабилизировались. Нефтяные котировки пока не могут выйти на круглый уровень в 100 долларов за баррель и днем теряют 1,5%, опускаясь до 98,1 доллара. Участники рынка отыгрывают рост курса доллара на форексе, который традиционно давит на нефтяные котировки.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,5%, до 105,6 пункта, что сигнализирует об ослаблении спроса на риск на глобальных рынках.
Ценовой индекс гособлигаций, рассчитываемый Московской биржей, падает на 0,4%, сигнализируя об ослаблении спроса на рублевый долг.
ПРОГНОЗЫ
Валютные потоки на бирже остаются сбалансированными, но в ближайшие дни предложение валюты должно перевесить, рассчитывает Игорь Рапохин из Sber CIB Investment Research.
"Обороты торгов по основным парам составили накануне 5,4 миллиарда долларов, впервые за несколько дней превысив средний уровень за последний месяц (5,2 миллиарда). Это может говорить о том, что экспортеры постепенно наращивают активность перед налоговыми платежами", — полагает он.
До завершения торговой сессии в преддверии выходных курс продолжит колебаться в диапазоне 58,75-61,75 рубля за доллар, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
https://1prime.ru/Forex/20220812/837778631.html