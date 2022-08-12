МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем растет к доллару и в большей степени к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты ниже уровня 1,03 доллара. Заявления ЦБ РФ поддерживают укрепление рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.54 мск снижается на 17 копеек, до 60,50 рубля, евро — на 65 копеек, до 61,96 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" снижается на 4 копейки, до 8,99 рубля, а объем торгов им составил 48,7 миллиарда рублей по сравнению с 48,1 миллиарда по евро и 118,5 миллиарда по доллару.

Курс доллара снижается к рублю на 0,4%, евро — на 1%, а юань — на 0,4%. Рублевая цена нефти составляет около 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Курс российской валюты в пятницу растет к доллару и в большей степени к евро, отыгрывая соответствующую курсовую динамику форекса. Банк России готовит экономику к новым взлетам и кризисам

При этом определенную поддержку рублю оказали оценки ЦБ РФ. Так, регулятор считает, что попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности. Высокая ставка традиционно поддерживает курс нацвалюты.

Банк России по-прежнему считает, что сейчас некорректно говорить о дефляции в стране, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Риски инфляции традиционно купируются высокой ключевой ставкой.

Кроме того, Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций по итогам года — на уровне 243 миллиарда долларов, и это сейчас фундаментальный фактор крепости рубля. Впрочем, в последующие три года значение показателя по прогнозу ЦБ РФ снизится до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.

При этом цены на нефть после нескольких торговых сессий восстановительного роста стабилизировались. Нефтяные котировки пока не могут выйти на круглый уровень в 100 долларов за баррель и днем теряют 1,5%, опускаясь до 98,1 доллара. Участники рынка отыгрывают рост курса доллара на форексе, который традиционно давит на нефтяные котировки.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,5%, до 105,6 пункта, что сигнализирует об ослаблении спроса на риск на глобальных рынках.

Ценовой индекс гособлигаций, рассчитываемый Московской биржей, падает на 0,4%, сигнализируя об ослаблении спроса на рублевый долг.

ПРОГНОЗЫ

Валютные потоки на бирже остаются сбалансированными, но в ближайшие дни предложение валюты должно перевесить, рассчитывает Игорь Рапохин из Sber CIB Investment Research. ЦБ начнет поэтапное подключение всех банков к платформе цифрового рубля

"Обороты торгов по основным парам составили накануне 5,4 миллиарда долларов, впервые за несколько дней превысив средний уровень за последний месяц (5,2 миллиарда). Это может говорить о том, что экспортеры постепенно наращивают активность перед налоговыми платежами", — полагает он.

До завершения торговой сессии в преддверии выходных курс продолжит колебаться в диапазоне 58,75-61,75 рубля за доллар, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".