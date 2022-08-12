МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минфин России прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных стран, в частности в юанях, рупиях, турецких лирах и других, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. Банк России готовит экономику к новым взлетам и кризисам

"Минфин России прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие)", — говорится в документе.

Регулятор отмечает, что в случае принятия нового бюджетного правила механизм вновь сможет контрциклически воздействовать на курс рубля.

Минфин РФ в рамках бюджетного правила раньше направлял сверхдоходы от нефти и газа на покупку валюты для пополнения ФНБ. Однако в нынешних условиях, когда Россия не может покупать доллары и евро, это правило было отменено, а правительство приступило к подготовке его новой более гибкой версии. В частности министр финансов Антон Силуанов говорил, что речь в нем может идти о покупке валют дружественных стран.