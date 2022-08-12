МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией. Об этом заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Объем торговли между Россией и Китаем достигнет нового рекордного уровня

По его словам, антироссийские санкции стран Запада приводят к помехам в деловом сотрудничестве между Россией и Китаем. Поэтому страны должны оптимизировать координацию и взаимодействие для решения проблемы расчетов в двусторонней торговле.

"Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией. Китай готов в полной мере задействовать соответствующую финансовую инфраструктуру и финансовые институты, чтобы обеспечить стабильное развитие двусторонней торговли", — отметил Чжан Ханьхуэй.

Посол подчеркнул, что Китай и Россия в течение многих лет используют национальной валютой в двусторонней торговле. Доля юаня в расчетах между Москвой и Пекином, как указал дипломат, увеличилась с 3,1% в 2014 году до 17,9% в 2021 году.

"Роль нацвалюты как платежного средства постепенно укрепляется, снижая валютные риски предприятий и экономя затраты на обменный курс", — заметил он.