МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Каждый двадцатый россиянин с начала года хотя бы раз покупал валюту, а продавали ее лишь 4% респондентов, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. Россиян предупредили об осенних испытаниях для рубля

"Никак не поменяли свое финансовое поведение, продолжают тратить и распоряжаться финансами в прежнем режиме — 28%. Приобретали и продавали иностранную валюту — 5% и 4% соответственно. Искали подработку и смогли найти ее 12%, искали, но не смогли найти — 7%", — пишут в компании.

Примерно 6% респондентов рассказали, что с начала года они забирали средства со вкладов в связи с незапланированными тратами или чтобы перевести на текущие счета. А вот новые вклады открыли чуть больше граждан — 8%. Досрочно погасили имеющиеся финансовые обязательства, включая долги родственникам и знакомым, кредиты, микрозаймы, 7% опрошенных.

Около 13% россиян начали вести систематический учет своих расходов и доходов. Чаще всего россияне в текущем году сокращали траты на отпуск — так поступили 53% опрошенных. Решили повременить с крупными бытовыми покупками (мебель, техника, автомобиль и прочие товары длительного пользования) — 44%. При этом сэкономить на повседневных тратах решили 38% респондентов.

"Сокращение расходов на крупные покупки, ремонт и прочее отчасти обусловлено снижением уровня доходов и ростом цен, но отчасти и выжидательной позицией — граждане придерживают средства на будущее с учетом экономической ситуации. При этом почти треть никак не поменяли финансовое поведение, и достаточно многие предпринимают усилия для поиска дополнительного заработка", — прокомментировал гендиректор компании Сергей Весовщук.

Компания проводила исследование с 1 по 7 августа среди 3 тысяч совершеннолетних россиян, проживающих по всей стране в городах с населением от 100 тысяч человек. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.