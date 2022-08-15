МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. В понедельник китайский юань снизился против доллара США до минимума за неделю, после того как центральный банк Китая неожиданно понизил процентные ставки, а данные указали на ослабление импульса китайской экономики. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Народный банк Китая второй раз в этом году понизил стоимость заимствований по программе среднесрочного кредитования (MLF) и по краткосрочным кредитам, пытаясь оживить спрос на финансирование.

"Неожиданное понижение ставки на 10 базисных пунктов по MLF и семидневным обратным репо, несомненно, было спровоцировано усилением рисков для экономики", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7410 против 6,7413 в пятницу.

Понижение процентных ставок оказало давление на юань как на континентальном, так и на оффшорном рынке. В первом случае пара доллар/юань открылась на уровне 6,7487, но быстро выросла до максимума с 8 августа 6,7620, а на момент написания статьи торговалась по 6,7587. Пара доллар/оффшорный юань достигла недельного максимума 6,7671, а потом ослабла до 6,7644.

По словам трейдеров и аналитиков, решение центрального банка застало рынки врасплох: инвесторы почти не учитывали в котировках дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики до конца этого года, после того как в последнем докладе банк более настороженно высказался об инфляции.

"Понижение ставок стало неожиданностью, но вышедшие вскоре слабые данные объяснили это решение, ведь власти, очевидно, ознакомились с ними заранее", — сказала аналитик OCBC Bank Фрэнсис Чэун.

Судя по вышедшим в понедельник данным, в июле рост китайской экономики замедлился. В результате проведения Пекином политики нулевой терпимости к COVID и кризиса на рынке недвижимости активность в производственном секторе и в розничной торговле ослабла, а банковское кредитование сократилось больше, чем ожидалось.

По словам трейдеров, понижение ставок увеличило разрыв между доходностью в США и в Китае, что оказало давление на юань, потому что этот разрыв может усилить отток капиталов из китайской экономики.