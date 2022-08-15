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2022
https://1prime.ru/Forex/20220815/837785711.html
Рубль снижается после небольшого роста в начале торгов понедельника
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Курс рубля в начале торгов понедельника снижается и к доллару, и к евро после небольшого роста на самом старте торгов: доллар поднялся выше 61 рубля, евро торгуется около 62,6... ПРАЙМ, 15.08.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника снижается и к доллару, и к евро после небольшого роста на самом старте торгов: доллар поднялся выше 61 рубля, евро торгуется около 62,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс
доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск растёт на 69 копеек, до 61,30 рубля, евро — на 33 копейки, до 62,64 рубля.
На старте торгов рубль укреплялся на 13 копеек к доллару и на 35 копеек к евро.