МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника снижается и к доллару, и к евро после небольшого роста на самом старте торгов: доллар поднялся выше 61 рубля, евро торгуется около 62,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Экспортеры поддержат рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск растёт на 69 копеек, до 61,30 рубля, евро — на 33 копейки, до 62,64 рубля.

На старте торгов рубль укреплялся на 13 копеек к доллару и на 35 копеек к евро.