МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем падает к доллару и в меньшей степени — к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе до уровня 1,02 доллара, следует из данных Мосбиржи.

Усилившееся падение рынка нефти, закрепляющегося ниже ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent и выход нерезидентов из дружественных стран на российских рынок облигаций поддерживают давление на курс рубля, считают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.34 мск рос на 70 копеек, до 61,31 рубля, евро — на 19 копеек, до 62,5 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом повышался на 3 копейки, до 9,03 рубля, а объем торгов им составил 46,9 миллиарда рублей против 64,9 миллиарда по евро и 112 миллиардов по доллару.

Доллар рос к рублю на 1,2%, евро — на 0,35%, а юань — на 0,4%. Рублевая цена нефти составила около 5,7 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в понедельник ощутимо слабеет к доллару и в меньшей степени к евро, отыгрывая падение европейской валюты в район 1,02 доллара.

Общее давление на рубль исходит от усилившегося падения рынка нефти, обновляющего минимумы с февраля и закрепляющегося ниже ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent. Он днем теряет 5,2%, до 93,1 доллара.

Участники рынка отыгрывают китайскую макроэкономическую статистику. Ранее в понедельник стало известно, что объем производства крупных промышленных предприятий КНР в июле вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Замедление роста китайской экономики связывают с жесткими коронавирусными ограничениями, вызывающими снижение внутреннего спроса.

Ослабление рубля может быть связано также с допуском нерезидентов к торгам облигациями, считает Александр Джиоев из УК "Альфа-капитал". Московская биржа с 15 августа допустила на рынок облигаций нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Другими факторами ослабления рубля являются, например, снижение объема поступаемой валюты из-за сокращения объемов прокачки газа по "Северному потоку" или увеличение спроса на валюту со стороны импортеров, добавляет Джиоев.

ПРОГНОЗЫ

В начале недели российская валюта будет оставаться под давлением в связи с возвращением на рынок ОФЗ нерезидентов из стран, которые не являются недружественными, ожидает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции", рассуждая о факторах курсообразования рубля.

"Давление осуществляется преимущественно через доллар и китайский юань. Ослабление против евро незначительное. Вряд ли весь объем ОФЗ, принадлежащий таким инвесторам, будет конвертирован в валюту. Тем не менее на коротком отрезке влияние на рынок будет ощущаться", — добавляет он.

Большую часть начавшейся недели рубль, вероятно, не будет показывать особо ярко выраженную динамику, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее под конец недели он может перейти к укреплению в связи с приближением налогового периода. В результате в первую половину недели курс, вероятно, будет находиться ближе к верхней границе диапазона 58,75-61,75 рубля за доллар, но во второй ее половине курс может протестировать нижнюю границу этого диапазона на фоне продажи валюты компаниями-экспортерами", — добавляет он.