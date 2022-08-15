Доллар в понедельник вечером торгуется разнонаправленно к евро и иене
Доллар в понедельник вечером торгуется разнонаправленно к евро и иене
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером растет к евро и снижается к иене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.24 мск курс евро к доллару снижался до 1,0184 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0258 доллара; курс доллара к иене — до 133,08 иены со 133,48 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,63%, до 106,3 пункта.
Определенную поддержку доллару как надежному активу в паре с евро оказывают слабые данные макростатистики из Китая, из-за которых возникли очередные опасения за мировую экономику. В связи с этим фондовые индексы США умеренно снижаются, а нефть дешевеет на 4%.
Валютные трейдеры находятся в ожидании ряда новостей из Штатов. Так, в среду министерство торговли США опубликует данные о розничных продажах в стране за июль, которые, согласно прогнозам, выросли на 0,1% по сравнению с июнем.
В среду также выйдет протокол июльского заседания Федрезерва, где инвесторы будут искать возможные подсказки относительно дальнейших действий регулятора.
https://1prime.ru/Forex/20220815/837792440.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.