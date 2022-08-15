МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Валюта РФ упала в понедельник: доллар поднялся до 61,23 рубля, евро — до 62,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в понедельник вечером торгуется разнонаправленно к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 62 копейки, до 61,23 рубля, евро — на 4 копейки, до 62,35 рубля.